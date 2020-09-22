MHP'den TTB'ye bir saldırı daha
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Türk Tabipleri Birliği'ni, "Ne telefonlarınız ne de ziyaretleriniz terörist sevicileri kurtaramayacaktır" diyerek hedef gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedef haline getirilen TTB'ye ziyaretler ve telefon görüşmeleriyle desteklerini iletmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve partisinin "hain" ve "kapatılmalıdır" sözleriyle terörle ilişkilendirdiği TTB'yi bu kez Karakaya hedef aldı.
Bahçeli'nin başlattığı "terörle ilişkilendirme" şeklindeki algı yönetimlerine destek veren MHP'li Mevlüt Karakaya, "Ne telefonlarınız ne de ziyaretleriniz terörist sevicileri kurtaramayacaktır" ifadelerini kullandı.
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