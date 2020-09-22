MHP'den TTB'ye bir saldırı daha

22 Eylül 2020 Salı, 23:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedef haline getirilen TTB'ye ziyaretler ve telefon görüşmeleriyle desteklerini iletmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve partisinin "hain" ve "kapatılmalıdır" sözleriyle terörle ilişkilendirdiği TTB'yi bu kez Karakaya hedef aldı.

Bahçeli'nin başlattığı "terörle ilişkilendirme" şeklindeki algı yönetimlerine destek veren MHP'li Mevlüt Karakaya, "Ne telefonlarınız ne de ziyaretleriniz terörist sevicileri kurtaramayacaktır" ifadelerini kullandı.