MHP ziyareti böyle eleştirdi: Başbuğumuzun evinde, ayakkabılarıyla...

21 Aralık 2020 Pazartesi, 11:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

CHP heyetinin Seval Türkeş'e yapılan ziyaret, MHP'nin tepkisini çekti. MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi, ziyareti birinci sayfasında "Seval Hanım artık yeter!" başlıklı haberiyle eleştirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek ise CHP’li heyetin evde ayakkabılarıyla oturmalarına tepki gösterdi.

Çiçek, yazısında "İçinde Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP’nin PKK kanadı heyet halinde Seval Türkeş’in evinde misafir oldu. Sanki Seval Türkeş hanımefendi yazımızdaki tüyoyu almıştı. Sanırım Seval Hanım iyi bir okurumdur. Çünkü bir yazım sonrası beni telefonla arayıp tebrik ve teşekkür etmişti. (Hangi yazım olduğu da bende kalsın) Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatacak CHP’li heyet, Başbuğumuzun anılarının olduğu evde, ayakkabılarıyla dolaşıyordu" ifadelerini kullandı.