MHP’li başkan Koloğlu, AKP’li Tuna dönemi için suç duyurusunda bulundu

13 Mart 2021 Cumartesi, 05:37

İddiaya göre 2014 yılında Cumayeri’nde meydana gelen sel afeti sonrası, yaraların sarılması için devletten belediyeye 3 milyon TL ödenek geldi. Recep Tuna ve yönetimi, bu ödeneğin 1 milyon 336 bin lirası ile altyapı ihalesi yapma kararı aldı. Meclisten geçen taleple ihale düzenlendi. İhale sonucunda altyapı yapım işini alan KGK isimli firmaya, 1 milyon 336 bin TL ödeme yapıldı. Ancak altyapıya yönelik herhangi bir düzenleme ve iyileştirme yapılmadı.

Yurttaşların şikâyetleri her geçen gün daha da arttı. Yeni başkan ise yaşananlar üzerine belediye personelleri ve ihaleyi alan firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunduğu gün açıklamalarda bulunan başkan Koloğlu, “Cumayeri Belediyesi’nden haksız şekilde yolsuzluk adı altında alınmış 1 milyon 336 bin TL’nin tekrardan Cumayeri Belediyesi’ne iadesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir belediye başkanıyız. İttifak ortağımız olan Cumhur İttifakı’nın ortağı olan, o partiden belediye başkanlığı yapmış olan birisiyle alakalı suç duyurusunda bulunuyoruz. Tabii bu ittifaka zarar verir mi, bunların değerlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DAN UYARI

Suç duyurusunun ardından AKP’li eski başkan ve 10 sanık hakkında ağır ceza mahkemesinde çeşitli suçlardan dava açıldı. Ayrıca belediyenin kasasından çıkan paranın iadesi için ise hukuk mahkemesinde ayrı bir dava daha açıldı. Mahkeme, 11 sanığın mal varlığına tedbir koydu. Telefonla ulaştığımız MHP’li başkan Koloğlu ise susmayı tercih etti. “Kamuoyunun bu olayı bilmeye hakkı yok mu?” diye sorduğumuz Koloğlu, “Elbette kamuoyunun her şeyi bilmeye hakkı var. Ama konu yargıda. Bu konuyu artık dillendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi. Ancak belediyeden edindiğimiz bilgiye göre AKP Genel Merkezi’nde yerel yönetimler başkan yardımcısı, bu olaya ilişkin MHP’li başkana uyarılarda bulunarak bu konunun uzatılmamasını istedi.

‘YIPRATMAYA ÇALIŞIYOR’

Eski başkan Recep Tuna, hakkındaki iddiaları reddederek “İhale sonucu altyapı çalışmaları yapıldı. Açılmayan noktalar vardı. Onunla ilgili parayla ise personel giderleri ödendi. Mal varlığıma tedbir konuldu. Ancak itirazlarımızı yaptık. Kaldırılmasını bekliyoruz. Henüz bir mahkeme kararı ortada yok. Mustafa Koloğlu belediye başkanı seçildiği günden beri AK Parti’yi ve beni yıpratmaya çalışıyor. Göreve gelir gelmez AK Partili personelleri işten çıkardı” ifadelerini kullandı.