MHP'li Belediye Başkanı, ağabeyini imar müdürü olarak atadı
MHP'li Rize Çayeli Belediyesi Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ağabeyi İbrahim Çiftçi'yi İmar müdürü olarak atadı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminde 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Müdürü olarak görev yapan Halil İbrahim Çiftçi’nin, memleketi Rize’nin Çayeli ilçe Belediye Başkanı olan kardeşi İsmail Hakkı Çiftçi’ye dışarıdan belediye işlerine müdahale ettiği iddiasıyla Çayeli Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında tartışma çıktı.
Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, toplantıda ağabeyinin kendine ücretsiz yardım ettiğini dile getirse de “Belediyede çalışmıyor, belediyenin işlerine karışmasını halka anlatamıyoruz” diyen meclis üyelerini ikna edemedi. Bunun üzerine Başkan Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden emekli olan ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi Çayeli Belediyesi İmar Müdürü olarak atadı.
"BİR YAKIN OLARAK DEĞİL TEKNİK KONUDA UZMAN BİRİ OLARAK GÖREVLENDİRDİK"
İmar konusunda ağabeyinin çok fazla tecrübesi olduğunu belirten Başkan Çiftçi, ağabeyinin annesini ziyarete geldiği zaman kendisine de yardım ettiğini ve onun tecrübesinden ücretsiz olarak faydalandıklarını söyleyerek, “Göreve başladığımızda Çayeli Belediyesi'nin ciddi anlamda birikime ihtiyacı olduğunu gördük. Daha önce yapılan işlemlerin çoğu ya eksik ya yanlıştı. Bunları düzeltecek, yoluna koyacak, belediyeye kurumsal bir kimlik kazandıracak tecrübeli insanlara ihtiyaç vardı.
Bu teknik konuda eksikliğimi gördüm. AKP'li belediye meclis üyelerinin de bu konuda ‘Ağabeyin belediyeye yetkisi olmadan gelip dosyalara, şuna buna dokunacağına gelsin burada çalışsın. Burada resmi olarak çalışsın’ talepleri olunca bizde işin açıkçası böyle bir tecrübesi olan kurumsal kimliği birinci derece memur olan kendi yakınımızı bir yakın olarak değil teknik konuda uzman biri olarak Çayeli Belediyesi'nin imar servisinde müdür olarak görevlendirdik” dedi.
"BENİM AĞABEYİM OLMASI ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL"
Halil İbrahim Çiftçi’nin işinin ehli ve tecrübeli olduğunu dile getiren İsmail Hakkı Çiftçi, “Bunun doğru bir karar olduğu kanaatindeyim çünkü kendisi Türkiye'de imar konularında sayılı birkaç kişiden bir tanesi. Kanunların bize gösterdiği şekilde imar serisinde hizmet verecek. İmar servisinin gerçekten imardan anlayan çok tecrübeli bir yöneticiye ihtiyacı vardı.
Kaynak: Sözcü
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