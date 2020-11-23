MHP'li belediye virüsle mücadelede!

23 Kasım 2020 Pazartesi, 12:03

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ilk kez görüldüğü dönemde bazı belediyelerce yapılan "deterjanla sokak ve cadde temizliği" uzmanların uyarılarına rağmen devam ediyor.

MHP'li Amasya Belediyesi, bu furyayı devam ettiren yerel yönetimlerden biri oldu. Bilim insanlarından ve çevre örgütlerinden gelen "ağaç köklerini kurutuyor, bakteri ve mikroorganizmaları öldürüyor, ekosistemi bozuyor" uyarılarına kulak asmayan belediye, "Covid-19'la mücadele" adına kentin cadde ve sokaklarını işçilere deterjanlı suyla boydan boya fırçalattı.

Belediyenin icraatı, resmi sosyal medya hasaplarından da fotoğraflarla paylaşıldı. Paylaşımda "Amasya’yı baştan başa yıkıyoruz...SoapDuş Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor." denildi.

Fotoğraflarda ayrıca, yapılan "temizlik" sırasında bazı işçilerin salgın için risk yaratacak şekilde, çalışırken maskesinin çenesine düştüğü de görülüyor.

Belediyenin paylaşımı sosyal medyada çok tepki aldı. Tepki gösterenlerden birisi de Florence Nightingale Tıp Merkezi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Cem Baykal oldu. Baykal, görüntüler üzerine şöyle yazdı: "Fotodaki işçilerin maskelerini takmış olmaları bile covid-19 a karşı yerleri sabunlamaktan daha ciddi katkı yapardı. neyse iş yapmış göründünüz halka nasılsa..."