MHP'li belediye zammı rutine bağlamış: Suya her ay otomatik zam

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:18

MHP’li Cengiz Ergün’ün başkan olduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi, suya her ay TÜFE oranında zam yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre; Uğur Doğan isimli yurttaş, kentteki su fiyatlarına ilişkin belediyeye dilekçeyle başvurdu, bilgi istedi. Belediyeye bağlı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Doğan’a verilen yanıt, MHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin suya her ay TÜFE oranında zam yaptığını ortaya çıkardı. 29 Temmuz’da Doğan’a gönderilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Genel Kurulu’nda belirlenen Ücret Tarifesi’nde ‘Su bedelleri her tahakkuk döneminde aylık TÜFE oranına göre düzenlenir.’ ibaresi bulunmaktadır. Buna istinaden 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her ay belirlenen TÜFE oranları metreküp fiyatlarına yansıtılmaktadır.

Bilindiği üzere TÜFE oranları her ayın ilk haftası içerisinde belli olmaktadır. Hem mekanik sayaç hem de kartlı sayaç abonelerimizin belirlenen endeks verilerinden aynı şartlar altında yararlanabilmesi maksadıyla kurumumuzca bir önceki ayda açıklanan endeks verileri izleyen ayın ilk günü uygulamaya alınır. Örneğin 03.10.2020 tarihinde yayınlanan endeks verisi 01.02.2020 tarihinde uygulanır.

Bu nedenle tarafınızca iddia edildiği şekilde 4,06 TL olarak uygulanan haziran ayı ücretine 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 03.06.2020 tarihinde yayınlanan 1,36 endeks oranı uygulanmıştır. Bu hesaplama sonucunda 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olan su bedeli 4,12 TL’dir. Dilekçenizde belirtilen %1,13 olan endeks oranı 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

GÜNCELLEME ADI ALTINDA ZAM

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 30 büyükşehir arasında en pahalı suyu kullanan ikinci ilin Manisa olduğunu vurguladı. 1 Ocak itibariyle her ay su faturalarına TÜFE oranında zam yapıldığına dikkat çeken CHP’li vekil, “Kentte iki türlü bire su problemi var. Yurttaşların büyük kısmı sağlıklı suya ulaşmakta zorluk çekiyor. Şehir merkezinde çok sık su kesintileri var, altyapı sıkıntısı büyük. Yatırım yapılması gerek. Hadi suya ulaştın diyelim, 30 büyükşehir arasında en pahalı suyu kullanan ikinci belediye Manisa. Bizde her ay zam yapılıyor, TÜFE üzerinden güncelleme denilerek zam yapılıyor.”

EN PAHALI SUYU MANİSALI İÇECEK

CHP’li Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Böyle giderse bir iki aya en pahalı suyu Manisa’daki insanlar içecek. Altyapı lazım ama büyükşehir belediyesinin bunu çözme kabiliyeti yok. Çünkü borcu fazla, eleman yetersiz… Manisa’da çok ciddi sıkıntı yaşanacak.”