MHP'li Çiçek: Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı’nın neresinde?

22 Ocak 2021 Cuma, 10:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağır ifadelerle hedef aldığı bugün yazısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhur İttifakı'ndaki yeri için de ilginç sözler kullandı.

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” ifadelerine yanıt veren Çiçek, Davutoğlu'nun ittifakın içine "fitne" salmaya çalıştığını belirterek "Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı’nın neresinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” gibi akıl sağlığının tartışılacağı cümleler kuruyorsun?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da benzer şekilde imalarda bulunduğunu hatırlatan MHP'li isim "Oysa Doğu Perinçek “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne” aynı bunlar gibi, hatta daha sert söylemlerle karşı çıkan biriydi. O hâlde karşı çıktığı sistemi 100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.

Doğu Perinçek'in 16 Nisan 2017 referandumundaki çizgisini de hatırlatan Çiçek, "Doğu Perinçek 16 Nisan 2017 referandumunda Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, FETÖ, HDP ve sizin gibilerin yanında AKP ve MHP’ye karşı “Şer cephesine ‘Evet’ diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırtın! Siz vatandaşlarımıza Şer cephesine ‘Hayır’ demek yakışır. Vurun mührü ‘Hayır’a! Vicdanınızdaki cennette yaşamak için bir ‘Hayır’ mührü de siz vurun şer cephesine!” açıklamalarını yapmıyor muydu?" diye sordu.

Davutoğlu'na “Sen 'milliyetçilikle hesaplaşma vakti geldi' diyen adamsın, Uygur Türkleriyle ne işin olur?" diye seslenen Çiçek, Gelecek Partisi liderine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı Irak’taki, Suriye’deki Türkmenlere, Kıbrıs Türklüğüne, Azerbaycan’daki Türklere bedel ödeyerek somut bir şekilde sahip çıktı. Elbette Doğu Türkistan konusunda da makul bir adım atacaktır. Ama emin ol, sen o gün Doğu Perinçek’ten daha çok Çinli olursun… Şimdi aklınca Doğu Türkistan meselesini istismar malzemesi yaparak ve onu maske hâline getirerek Türkiye’de yaptığın Türklük düşmanlığını örtmek istiyorsun. Ama biz inan bu rollerini yemiyoruz. Senin geçmişin ve şimdi Türkiye’de hangi ihanet politikalarını desteklediğin ortadadır. Doğu Perinçek üzerinden vesayet tiyatroları oynaman da senin zekâ seviyeni göstermektedir"