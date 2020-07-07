MHP’li Demirbaş, tüm sınav ve mülakatları geçmesine rağmen HSK tarafından mesleğe kabul edilmedi

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Demirbaş, MHP’de 2009-2014 arasında Kırşehir’de MHP İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde birinci sıradan Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi seçildi. Demirbaş, bu görevine devam ettiği sırada hâkim ve savcı olmak için girdiği sınavları kazandı ve HSK mülakatı öncesinde parti görevlerinden istifa etti. HSK Genel Kurulu’nda mesleğe kabul edilen Demirbaş, bir süre sonra kararın geri çekildiğini söyledi.

Süreci anlatan Demirbaş, 24 Aralık 2016’da hâkimlik-savcılık yazılı sınavına girdiğini ve sınavı kazandığını belirterek durumu “Akabinde 8 Mart 2017’de mülakata girdim ve mülakatı da kazandım. Daha sonra mülakat sonrası akademide hâkimlik-savcılık eğitimi gördüm. Eğitim sonrası akademide resmi yazılı sınav yapıldı, onu da kazandığım açıklandı. Mesleğe kabul sürecimde HSK 2. Daire’de yapılan oylamada 3’e 3 berabere kalındı. Ben daha önce MHP İl Başkan Yardımcılığı, MHP İl Genel Meclis üyeliği ve grup başkanlığı yaptığım dönemlerde, MHP’nin AK Parti’ye karşı katı bir muhalif tavrı vardı. 15 Temmuz sürecinde MHP, Cumhur İttifakı yakınlaşmasına girdi. Doğal olarak biz de yakınlaştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘Evet’ oyu verilmesi için köşe yazıları yazdım. İttifak sürecinde de genel merkezimizin söylemleri doğrultusunda yine siyasetime devam ettim. Fakat HSK’de ‘2014’te 17-25’ten dolayı hükümeti eleştirdiğine dair bir video var, basın açıklaması var’ denildi. Ben de HSK’ye verdiğim dilekçelerde ‘Evet, doğru’ dedim. O dönemde MHP sert muhalefet yapıyordu. Fakat MHP ile AK Parti de yakınlaşınca biz de o doğrultuda yine Cumhur İttifakı lehine desteklerimizi verdik” şeklinde anlattı.

HSK’de “Siyaset bizi ilgilendirmez, biz hâkim ve savcı arıyoruz” tavrıyla hareket edildiğini duyduğunu söyleyen Demirbaş, “Fakat Adalet Bakanlığı’na, kim ihbar etmiş bilmiyorum, ‘AK Parti’yi eleştirmiş bir kişi hâkim ve savcılığa kabul edildi’ şeklinde ihbar gittiğini öğrendim. Bana gelen habere göre, Adalet Bakanı da HSK’nin benim mesleğe kabulüm ile ilgili aldığı karara itiraz etmiş. HSK de benim mesleğe kabul ile ilgili kararını Adalet Bakanı’nın itirazı üzerine geri çekmiş” dedi.