MHP’li eski belediye başkanı nesli tükenmekte olan geyiği vurdu!
Güzelbağ eski Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula, Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır ile nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladıktan sonra sosyal medya hesabından “Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum” diye paylaştı.
Güzelbağ eski Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula, Milli Parklar Genel Müdürlüğü memuru Kamil Bayır eşliğinde ava çıktı. Kula, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladıktan sonra sosyal medya hesabından “Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum” diye paylaştı.
Kula’ya ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü memuru Bayır’a tepki geldi. A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu) Sözcüsü Hediye Gündüz ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, “Milli Parkların görevi yaban yaşamı korumak mı, av vahşetine hizmet etmek midir? Mehmet Kula, Milli Parkların uluslararası sözleşme hükümlerine göre korumakla yükümlü olduğu ve Türkiye’nin bu yükümlülüğünü yerine getirmek için oluşturduğu yerlerden biri olan Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında av turizmi kotasından nesli tehlike altındaki bir kızıl geyiği vurmuştur” dedi.
Gündüz, kızıl geyiğin nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IU CN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer aldığının altını çizerek, şunları söyledi:
“Kırmızı liste, en tehlikeli kategori demektir. Bu nedenle yaşam alanlarından biri olan ülkemiz, bu sözleşmeye imza koyarak bütün dünyaya korumayı taahhüt etmiştir. Taahhütlerini yerine getirmek üzere de bakanlık en önemli yaşam alanlarını korumaya almış ve adına ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olarak adlandırarak buralarda avlanmayı ve diğer nesillerini tehlikeye atacak her türlü işlemleri yasaklamıştır.
Ancak, sözleşme hükümlerine aykırı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında ‘Av Turizmi Uygulama Talimatı’, ‘av turizmi’ adı altında planladığı bu ihale ile vurdurma işlemi başlatarak nesli tehlike altındaki türleri vurdurarak vahşetten para kazanma işlemi başlatmıştır. Halen Mahkemesi devam eden av turizmi ihalesi ile belediye başkanlığında bile bulunmuş kişilere nesli tehlike altındaki türler katledilmektedir.
Av cinayettir, av vahşettir, bu vahşete ortak olmayacağız, seyirci kalmayacağız. Bizler bir an önce bu vahşetin durdurulmasına talep ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu ihaleyi toptan iptal etmeli ve uluslar arası sözleşmeleri ihlal suçu işlememelidir. Uluslar arası ihlaller sonrasında ülkeler prestij kaybetmekte ve cezai durumlar olmaktadır.”
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