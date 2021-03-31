MHP'li Genel Başkan Yardımcısı'ndan Aleyna Tilki'nin tweet'ine tepki

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:55

MHP'li isim İzzet Ulvi Yönter, Aleyna Tilki'nin 2 sene önce yaptığı paylaşım beğenilmesine tepki göstererek, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo..." dedi.

Aleyna Tilki'nin 25 Aralık 2019 tarihinde Twitter hesabından "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş..." paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu paylaşımı yaklaşık 11 bin kullanıcının beğenmesine tepki gösteren Yönter, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz!" ifadelerini kullanarak, tweet'in ekran görüntüsünü paylaştı.