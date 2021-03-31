MHP'li Genel Başkan Yardımcısı'ndan Aleyna Tilki'nin tweet'ine tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
MHP'li isim İzzet Ulvi Yönter, Aleyna Tilki'nin 2 sene önce yaptığı paylaşım beğenilmesine tepki göstererek, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo..." dedi.
Aleyna Tilki'nin 25 Aralık 2019 tarihinde Twitter hesabından "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş..." paylaşımında bulunmuştu.
Söz konusu paylaşımı yaklaşık 11 bin kullanıcının beğenmesine tepki gösteren Yönter, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz!" ifadelerini kullanarak, tweet'in ekran görüntüsünü paylaştı.
Hazin ve hayret edilecek bir tablo...— İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 31, 2021
Bu zulmü hak etmiyoruz! pic.twitter.com/UIWurYQ5zg
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