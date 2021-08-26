MHP'li isimden Akşener'e skandal sözler! İYİ Parti'den çok sert yanıt

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:40

MHP Buharkent İlçe Başkanı Mustafa Çakır, Aydın’ın Nazilli ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı eleştirdiği paylaşımda, Meral Akşener hakkında "FETÖ’nün metresi" ifadesini kullandı.

İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Kuşadası eski İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ı ziyaret etti. Eski MHP’li başkan Bayraktar, Özcan’ın ziyareti esnasında çekilen fotoğrafları, “Abimiz, dostumuz, güzel insan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, arkadaşlarıyla mekanımıza şeref verdiler. Var olsun” notuyla paylaştı.

"FETÖ’NÜN METRESİ"

Dijital Gaste'den Egehan Erkün'ün haberine göre, MHP Buharkent İlçe Başkanı Çakır, Bayraktar’ın paylaşımının altında Kürşat Engin Özcan’ı eleştirdiği bir mesaj yayımladı. Çakır, "Altı yıl MHP ilçe başkanlığı yap, belediyenin avukatlığını yap, ülkücü şehit kardeşi ol, ondan sonra bütün bu öğrendiklerinle FETÖ’nün metresinin peşine takıl, davanı sat yok öyle abi dost güzel insan hain haindir bi dönemlikti o da kalmadı zaten” ifadelerini kullandığı yorumda, Nazilli Belediye Başkanı Özcan’ı eleştirirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ise "FETÖ’nün metresi" sözleriyle hakaret etti.

Çakır’ın paylaşımı sert tepkilere neden oldu.

"BU ZİYARETİ POLEMİK KONUSU YAPACAK DEĞİLİZ"

Çakır'ın yorumu ardından açıklama yapan MHP eski İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, "Arkadaşlar bize gelen herkes tanrı misafiridir, bizim kapımız herkese açıktır. Kürşat Başkan da abimizdir, dostumuzdur. Bu ziyareti polemik konusu yapacak değiliz. Dediğimiz gibi bizim kapımız da, gönlümüz de herkese açık. Kürşat Başkana ve bizi ziyaret eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"UTANMAZLIKTIR, AHLAKSIZLIKTIR, ALÇAKLIKTIR"

İYİ Parti Buharkent İlçe Başkanı Serdar Kocakaya, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çakır’ın Meral Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kınadı.

Açıklamasında, Çakır’ın sözlerini utanmazlık, alçaklık ve ahlaksızlık olarak değerlendiren Kocakaya şunları söyledi:

"Mustafa Çakır'ın üslubü ve iddiası açıklıdır, utanmazlıktır. Bir siyasi parti temsilcisine, en ahlaksız bir insana dahi yakışmamaktadır. Bu alçaklıktır. Lanet FETÖ belasını AK Parti yıllarca beslemiş ve peşinden gitmiştir. Bugün de maalesef MHP, AK Parti’ye koltuk değneği olma vazifesini üstlenmiştir.

İYİ Parti Genel Başkanımın FETÖ terör örgütü ile en ufak bir bağlantısının olmadığı açıktır. Genel Başkanım Meral Akşener’in dediği gibi, 'FETÖ bağlantımı ispatlamazsanız şerefsizsiniz'. İspatlayın, şerefsiz şerefsiz gezmeyin. AK Parti ve minik ortağı partilerinin eridiğini, oy kaybettiğini görenler, ahlaklarını denetim altına almayanlar, öfke ve nefretten beslenenler, bu alçak üslupla abuk sabuk konuşabilmektedirler.

Genel Başkanım Meral Akşener, Genel Başkanım olmasından öte bir annedir, bir kadındır. Türk örf ve adetlerimizde anneye, kadına dil uzatılmaz, iftira atılmaz. MHP Buharkent İlçe Başkanı Mustafa Çakır’a, attığı bu iftirayı aynen iade ediyorum. İspatlamazsanız şerefsizsiniz."