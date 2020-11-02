MHP’li Milletvekili koronavirüse yakalandı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:30

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cuma gününden beri koronavirüs tanısıyla kontrol altında olduğunu belirten Sazak, "Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Milletvekili Sazak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 30 Ekim Cuma gününden bu beri koronavirüs nedeniyle müşahade altında olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sazak, "Maske ve sosyal mesafe kurallarına göstereceğimiz hassasiyetin bu dönemde hepimiz için en büyük destek olacağını unutmayalım" diyerek önlemlere uyma çağrısında bulundu.

MHP'li Sazak'ın açıklaması şöyle:

"Cuma gününden beri hekimlerimizin takdirleri doğrultusunda Covid-19 tanısıyla müşahade altındayım. Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göstereceğimiz hassasiyetin bu dönemde hepimiz için en büyük destek olacağını unutmayalım."