MHP'li Nevzat Ünlütürk'ten Kemal Özkiraz'a hakaret ve küfür

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nevzat Ünlütürk, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'a hakaret ve küfürlerle saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:54
MHP'li Nevzat Ünlütürk'ten Kemal Özkiraz'a hakaret ve küfür
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Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, seçim barajının yüzde 7 olarak belirlenmesi yönündeki açıklamaları sosyal medyada yaptığı canlı yayınla değerlendirdi.

Değerlendirmeyi paylaşan Özkiraz'a, MHP'li Ünlütürk'ten hakaret ve küfür dolu mesajlar yöneltildi.

Özkiraz'ın paylaşımını alıntılayan MHP'li Nevzat Ünlütürk, "Ulan müptezel… CHP’den aldığın parayla zilletin borazanlığını yapıyorsun.. Kemik yalayıcı yavşak!" ifadelerini sarf etti.


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