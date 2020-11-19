MHP’li Semih Yalçın, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya sahip çıktı

19 Kasım 2020 Perşembe, 15:30

MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle çıkarılan af kanunu kapsamında serbest kalan Alaattin Çakıcı'yı yaptığı yazılı açıklamayla savundu. Yalçın, söz konusu af kanununa ilişkin "Cezaevlerindeki çok sayıda vatandaşımızın uğradığı mağduriyetlerin yasal düzenlemeyle giderilmesini hazmedemeyerek hepsini mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı kategorisine sokan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimyası, her geçen gün daha fazla bozulmaktadır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Çakıcı hakkında 'haksız tasnifler' yaptığını ileri süren Yalçın, "Muhatapları tarafından ağzının payı verilen Kılıçdaroğlu’nun geçirdiği psikolojik sarsıntının izleri, diline ve davranışlarına yansımaya başlamış; CHP’nin başında ne beyin ne de ağız ayarı kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu; aklı başında bir politikacının sarf etmemesi gereken kelime ve kavramlarla siyasi rakiplerine saldırmaya, onları eleştirmek yerine galiz küfürlerle sövmeye, meramını anlatmak yerine en pespaye cümlelerle muhataplarını suçlamaya başlamıştır" dedi.



“MHP'NİN VAZGEÇEMEZ DEĞERLERİ”

MHP’li Yalçın, “Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP sözcülerinin, MHP’nin asla vazgeçmeyeceği değerleri ve Alaattin Çakıcı üzerinden ‘devlet krizi’ iddiasında bulunup bir bardak suda fırtına koparmasının arkasında da suçüstü olayını örtbas etme çabası yatmaktadır" diyerek Çakıcı’yı savundu.