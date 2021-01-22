MHP'li vekilden suç örgütü lideri Çakıcı'ya karşılama
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ziyaretinin ardından Kayseri'ye ve Nevşehir'e gitti. Kayseri'ye yaptığı ziyaret sırasında Çakıcı'yı, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy karşıladı.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ziyaretinin ardında Kayseri'ye gitti.
Kayseri'de kaldığı otelde eski Milletvekili Vahit Kayrıcı, yeğeni Barış Çakıcı, Selahattin Yılmaz, Aziz Çevik, Zülfükar Gün ile görüşürken, kendisini MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy karşıladı. Alaattin Çakıcı, ziyaretler sonrası Nevşehir'e geçerek otel işletmecisi arkadaşı Halil Uluer ile görüştü.
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