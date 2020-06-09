MHP'li vekilin torpil ricası, yanlış adrese gidince gerçek ortaya çıktı

MHP'li Milletvekili Çetin'in Adalet Bakanı'na göndereceği belge yanlış adrese gidince torpil isteği ortaya çıktı.

Bilal Çelik
09 Haziran 2020 Salı, 18:09
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MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin tarafından Hakim/Savcı Mülakat sınavına girecek bir aday için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e gönderilmesi gereken belge yanlışlıkla HDP'li bir vekilin odasına gidince 'torpil ricası' ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı kaynaklar böyle bir belgenin gönderildiğini doğrularken, MHP'li Çetin iddialara dair bir açıklama yapmadı. 

Hakim ve Savcılık Mülakat sınavına girecek aday için 'ilginizi bekler' şeklinde Abdulhamit Gül'e gönderilmek istenen torpil belgesinde şu ifadeler yer aldı: 

"Tarafıma iletilen, aşağıda bilgileri bulunan aday, Adli Yargı Hakim/Savcı Mülakat Sınavı'na girmeye hak kazanmıştır. İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar beklerim"



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