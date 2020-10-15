MHP’li Yıldırım'dan AYM açıklaması: Görev ve yetkilerini de belirlemek gerekir

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:27

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın ‘ışıklar yanıyor’ paylaşımına tepki göstererek, yeniden AYM’yi hedef aldı.

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi üyesinin yaptığı paylaşımın vesayeti andırdığını ve darbe çağrışımı yaptığını ileri sürerek, “Hakim bey 'Bu maksatla söylemedim' diyor ama sonuç itibarıyla 'Şüyuu, vukuundan beter' diye bir tabir vardır. Askeri vesayet bitti, hakim vesayeti mi başladı? Soru işaretleri... Bu yanlış. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE SİSTEM DEĞİŞTİ’

Yıldırım, Engin Yıldırım'a yönelik Anayasa Mahkemesinin nasıl bir işlem yapacağını takip ettiklerini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AYM ile ilgili sözlerini anımsatan Yıldırım, “Anayasa Mahkemesi ile de ilgili Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu hadise bir bunun parlamenter sistemin ve darbenin ürünü olduğudur. Anayasa Mahkemesinin görevi nedir? Parlamentodan çıkan kanunların anayasaya uygun olup olmadığını izlenmesi, takibi ve düzeltilmesi. Hem darbe ürünü hem de parlamenter sistemin ürünü... Bugün Türkiye'de sistem değişmiştir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmiştir. Bu sistem geldikten sonra kurum ve kuruluşların da yeni sisteme göre ayarlanması ve uygulanması gerekir.”

‘YARGITAY İŞİ GÖRMEYE BAŞLADI’

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi’ne yönelik yapılacak düzenlemeyi parlamentonun belirleyeceğini kaydederek, "Görev ve yetkilerini de belirlemek gerekir. Anayasa Mahkemesinin kuruluş amacı ve görevi, kanunların anayasa uygun olup olmadığının denetimi ama önüne gelen Anayasa Mahkemesine müracaat ediyor. Bir nevi Yargıtay işi görmeye başladı. Kendi sınırlarını genişletiyor. Hiç kimsenin de müdahale etme gibi bir şansı yok. Yüksek mahkeme nasıl canı isterse öyle karar veriyor" şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararına 14. Ağır Ceza Mahkemesinin "yeniden yargılamaya gerek olmadığı" kararıyla karşılık verdiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şimdi bunun benzeri sistemimizde Yargıtay bozar gönderir yerel mahkeme kararında direnir ama en son sözü Yargıtay söyler. Anayasa Mahkemesinin böyle bir söz söyleme hakkı var mı? Burada bir yetki aşımı var. Ciddi şekilde bir sıkıntı var. Belirlenmesi lazım sınırlarının. Nerede yetkilisin? Nereye kadar yetkilisin?"