MHP'li Yönter'in hedefinde Yeni Akit yazarı var

18 Haziran 2021 Cuma, 09:36

HDP'ye yapılan kanlı saldırının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "henüz kınama mesajı yayımlamadı" diyen Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay'a MHP'li İzzet Ulvi Yönter tepki gösterdi.

Alpay'ı, " Müptezel K.A, dönüp dolaşıp MHP’yi hedef alıyor! Başına ne geldiyse" sözleriyle hedef alan Yönter, "K.A azılı Türk düşmanıdır! Şeytana piyonluk yaptığından günah ve ihanet çukurunun dibindedir" şeklinde tepki gösterdi.

İzzet Ulvi Yönter mesajı şöyle:

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay İzmir’deki saldırıyla ilgili, “Bahçeli (henüz) kınama mesajı yayımlamadı” diye yazmış! Müptezel K.A, dönüp dolaşıp MHP’yi hedef alıyor! Başına ne geldiyse... K.A azılı Türk düşmanıdır! Şeytana piyonluk yaptığından günah ve ihanet çukurunun dibindedir!