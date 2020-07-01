MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor
MHP'li Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin ardından bütün MHP'lilerin sosyal medya hesaplarını askıya alacağını aldığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını kapatma kararının ardından açıklama yaptı.
MHP'li Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz." dedi.
Yalçın kararı şu ifadelerle açıkladı:
"Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz."
Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz."
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