MHP'liler suç duyurusunda bulundu, eleştirmek suç oldu: Kılıçdaroğlu’na fezleke

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

MHP’li milletvekillerinin suç duyurusu üzerine hazırlanan fezlekede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştirmesi suç unsuru sayılarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

MHP’nin, CHP ile HDP arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla 4 Ekim 2019 tarihinde “komisyon” kurması tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. MHP genel başkan yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’nun yer aldığı MHP’nin komisyonu 5 Şubat 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunarak CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Suç duyurusu üzerine hazırlanan fezleke geçen haftalarda TBMM’ye geldi. Böylece TBMM tarihinde ilk kez bir partinin oluşturduğu komisyon aracılığıyla ana muhalefet lideri hakkında fezleke hazırlanmış oldu.

Toplam 10 sayfadan oluşan fezlekede, MHP’nin şikâyet dilekçesinde yer alan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 10 farklı konuşmanın TBMM’de yaptığı grup konuşması olduğu, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun 7 farklı konuşmasında da suç unsuru olmadığı belirtilerek herhangi bir işlem yapılamayacağı belirtildi. Buna karşın fezlekede Kılıçdaroğlu’nun çeşitli televizyon programlarında yaptığı konuşmalar ile çeşitli basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde suç unsuru olduğu iddia edildi.

ELEŞTİRİ SUÇ OLDU

Fezlekede Kılıçdaroğlu’nun 2014 tarihinden 2019 tarihine kadar yaptığı pek çok konuşma ve gazeteler ile televizyonlara verdiği demeçlerde suç unsuru yer aldığı ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştirmesi, iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi, belediyelere yapılan kayyım atamalarını eleştirmesi, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını dile getirmesi, İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’nu eleştirerek çete ifadesini kullanması ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Yılmaz Ateş’in parti yönetimine yönelik sert açıklamaları yer aldı. Fezlekede Kılıçdaroğlu’nun suçu ve suçluyu övme suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılmasının yanı sıra seçme ve seçilme hakkının kaldırılması da istendi.

Kılıçdaroğlu, hakkında fezlekeyle ilgili olarak, “Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı” diyerek tepki göstermişti.