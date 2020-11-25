MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasından sonra Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası!
MHP’nin çok tartışma yaratan “Askıda Ekmek” kampanyasının ardından Türk Kızılayı da özel bir pizza zinciriyle anlaşıp, “Askıda Pizza” kampanyası başlattı. Trabzonlu pizza zinciri Crakers, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere askıya sen de bir pizza bırak” sloganıyla tanıtım yapıyor.
Türk Kızılayı'ndan alınan bilgiye göre pizza firması, Kızılay'a “Askıda pizza” kampanyası için teklif götürdü. Kızılay kampanyaya onay verdi. Buna göre 7 ilde 17 şubesi bulunan pizza firması tüm Türkiye'de günlük askıya çıkarılan pizza sayısı belirlendikten sonra İstanbul şubesi aracılığıyla pizzaları imal edip, Türk Kızılayı'nın Pendik'teki aşevine teslim edecek.
Sözcü’nün haberina göre; Kızılay yetkilileri, pizzaların aş evinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara servis edileceğini bildirdiler. Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, “Verilen her siparişte, askıya bir adet orta boy pizza atıyoruz. Her pizza ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sadece karnını doyurmayacak, insanımıza olan inancı artıracak” dedi.
Kızılay, Elazığ ve Malatya depremin ardından vatandaşa SMS göndererek 10 TL'lik yardım istemişti.
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