MHP'nin yeni hedefi Oral Çalışlar: Sizler kötüsünüz, kalbinizin kiri kaleminizden bu yüzden damlıyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 14:25

Posta Gazetesi yazarı Oral Çalışlar, bugün kaleme aldığı "Siyasetin yolunu kapatmayalım" başlıklı yazısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 144 emekli amiralin açıklamasının ardından yaptığı "İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir" çağrısını eleştirdi.

Açıklamanın "Türkiye'yi otoriterleşmeye ittiğini" belirtip "Siyasi sorunları siyaset alanında çözmenin yolunu bulalım. Hukuku siyasileştirerek, adalet kavramını zedelemeyelim" diyen Çalışlar'a MHP'den tepki geldi.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Twitter'da yaptığı bir dizi paylaşım ile Çalışlar'a tepki göstererek, "Oral Çalışlar, 12 kötü adamdan birisidir" ifadesini kullandı.

Özdemir şunları kaydetti:

"Oral Çalışlar, 12 kötü adamdan birisidir. Sayın Genel Başkanımız bu haftaki TBMM Grup Toplantısı’nda AYM başkanının 2009 yılında 12 kötü adamı Polis Akademisi’nde nasıl ağırladığına dikkat çekince ilk ses Oral Çalışlar’dan gelmiştir. Bizim çağrımız Türk Milleti’ni umutlandırır, umutlandırıyor. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünün korunarak daha da gelişmesi yolunda iyi niyet sahibi her çevreye de ümit olur, oluyor. Ancak teröristler, terör seviciler ve Türkiye ile hesaplaşma arzusu güdenler çağrılarımızdan elbette umutsuzluğa kapılır, çaresizlik girdabına hapsolur. Sözde demokrasi havarileri süslü kelimeler ardına sığınarak kendi habis niyetlerini gizleyemezler, "maskeleri" daima düşer. Bu durum kimse için şaşırtıcı değildir. “Siyasetin Yolunu Kapatmayalım” çağrısında bulunan Oral Çalışlar ve türevlerinin bir gün olsun toplumu ve siyaseti terörize edenleri, terör örgütleriyle kol kola yürüyüp, suni ve tabi bağlantılı olanları eleştirdiğine rastlayamazsınız. Çünkü inanmadıkları ama sadece karanlık maksatları için kullandıkları kelimeler ardına sığınarak kötü emellere yol açma vazifesi güderler. Varlık gayelerini adeta bu yola adamışlardır. Sizler kötüsünüz, kalbinizin kiri kaleminizden bu yüzden damlıyor. Hem tarih hem de bugünler herkesin hangi amaçta olduğuna şahittir. Zehir saçan dilleriyle birilerinin hukukun siyasallaştığı iddiasında bulunmaları içerideki teröristlere yeniden alan açma maksadıdır.