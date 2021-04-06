Türkeş'in oğlundan MHP'ye: Yine mi namert olarak tarihe geçeceksiniz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ise ziyaret üzerine MHP yönetimine Bahçeli'nin daha önce Erdoğan için kullandığı ifadeleri hatırlatarak "Yine mi namert olarak tarihe geçeceksiniz!" diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 12:31
Türkeş'in oğlundan MHP'ye: Yine mi namert olarak tarihe geçeceksiniz!
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MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP eski Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, babasının ölüm yıldönümünde anma için gittiği mezarı başında iddiaya göre MHP Genel Merkezi'nin talimatıyla engellenmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in mezarına gitti. Erdoğan'ı burada Türkeş'in bir diğer oğlu, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

Ahmet Kutalmış Türkeş, bu ziyaret üzerine sosyal medya hesabı üzerinden MHP yönetimini ağır ifadelerle hedef aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri hatırlatan Türkeş, "Hayırdır! Benim önüme atlayıp 'babanın mezarına giremezsin genel merkezdekilerden talimat var' dediğiniz gibi diyemediniz mi bu gelenlere! Kaportaya vurup "Senden hesap sormazsak namerdiz demiştik! Önce o hesabı bir görelim" diyemediniz mi!" Yine mi namert olarak tarihe geçeceksiniz!" diye yazdı.



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