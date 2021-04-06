MHP'den ihracı istenen Kumcuoğlu: Üye olduğumu medyadan öğrendim
MHP'nin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, partiye üye olduğunu medyadaki haberlerden öğrendiğini belirtip istifa ettiğini açıkladı.
MHP'den 23'üncü dönem Aydın milletvekili seçilen Ertuğrul Kumcuoğlu'nun büyükelçilerle birlikte geçtiğimiz yıl yayımladığı "Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul Projesi" açıklaması nedeniyle ihracı istenmişti.
Halk TV'ye konuşan Kumcuoğlu, MHP üyesi olduğunu medyaya çıkan haberlerden öğrendiğini belirterek, ''2002 yılında milletvekili olduğumda üye olup olmadığımı hatırlamıyorum. Sonrasındaki yıllarda herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığıma baktım fakat herhangi bir parti üyeliğim sistemde gözükmüyordu'' dedi.
MHP yönetiminin yaptığı uygulamayı hem gerekçe hem yöntem itibariyle kabullenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kumcuoğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı.
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