Miami Celtics'i ateşe attı!

18 Eylül 2020 Cuma, 08:14

NBA Doğu Konferansı Final serisinde Miami Heat, Boston Celtics’i bir ara 13 sayı geride olduğu maçta 106-101 yenerek durumu 2-0’a getirdi. Ayrıca bu skorla Florida ekibi, play-off boyunca oynadığı maçlarda 10-1’lik skor yakaladı.

Devre arasında soyunma odasına 60-47 geride giren Heat, 3. çeyrekteki savunması ve hücumdaki etkili oyunuyla geri dönmeyi başararak öne geçti.

Butler 14 sayıda kaldığı maçın son 4 dakikasında çaldığı 3 topla kritik bir işe imza attı. Miami Heat’te Dragic 25 sayı, ilk maça yaptığı blokla damga vuran Adebayo 21 sayı, 10 ribaund ve Duncan Robinson da tamamı çizgi gerisinden isabet olmak süre 18 sayı buldu.

Boston Celtics’in üç yıldızı da çift haneleri sayıları buldu ancak seriyi 1-1’e getirmeye yetmedi. Kemba Walker 23 sayı, Tatum ve Brown 21’er sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Serinin 3. maçı Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece TSİ 03.30’da oynanacak.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA!

Seride 2-0 geriye düşerek rakibi karşısında avantaj kaybeden Boston Celtics cephesinde maç sonu olay vardı!

Takımın patlamaya hazır gücü, savunmada yaptığı işlerle takıma direnç katan Marcus Smart, yenilgi sonrasında soyunma odasında çılgına dönen isim oldu.

Maçı takip eden NBA muhabirlerinin geçtiği bilgilere göre; Smart, takım arkadaşlarına bağırarak küfürler etti ve bu sesler soyunma odası dışarısında bulunan muhabirlere kadar geldi.

Sacede Smart’ın değil, birden fazla kişinin daha soyunma odasında bağırarak tartıştığı, birkaç eşyanın sağa sola fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.