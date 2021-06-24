Miami'de 12 katlı bina çöktü: En az bir kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in yaklaşık 9.6 kilometre kuzeyindeki sahil kasabası Surfside’da 12 katlı bina kısmen çöktü. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, binanın çökmesi sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti ve 10 kişide yaralandı.
Bir itfaiye yetkilisi, binanın 1981 yılında inşa edildiğini, hayatta kalanları aramak için eğitimli köpekler kullanıldığını ve enkazdan toplamda 35 kişinin kurtarıldığını söyledi. Öte yandan, bir çocuğun enkazdan çıkarılışı kameralara yansıdı.
Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken Belediye Başkanı Charles Burkett gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun nasıl olabileceğini hayal etmek zor. Binalar öylecene yıkılmaz" dedi. Burkett, çatıda inşaat çalışmaları yapıldığını, ancak projenin herhangi bir ağır teçhizatı içerip içermediğinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.
Binanın çöken tarafında ise 30 daire olduğu belirtildi.
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