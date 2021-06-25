Miami'de çöken 12 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselirken enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor.
Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, 24 Haziran gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 12 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sayının 4'e yükseldiğini kaydeden Cava, enkaz altında bulunduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamadığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarına ağır makinalarla devam edileceğini belirten Cava, enkazdan 35 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bu sabah brifing aldığı ve gelecek hafta bölgeyi ziyaret edebileceği aktarıldı.
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