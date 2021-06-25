Miami'de 12 katlı apartman yıkıldı, binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkıldı. En az bir kişi öldü, 99 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmiyor.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkıldı. En az bir kişi öldü, 99 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmiyor.
1980'de inşa edilen binanın yıkılma nedeni henüz belirlenemedi.
Bazı Latin Amerika ülkelerinin konsoloslukları, vatandaşlarının enkaz altında olabileceği bildiriminde bulundu.
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez'in eşi Silvana López Moreira'nın akrabalarının da kayıp 99 kişi arasında olduğu öğrenildi. Moreira'nın kardeşinin de kocası ve çocuklarıyla birlikte binada yaşadığı aktarıldı.
Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları tespit edebilmek için ısıya duyarlı kameralardan ve kurtarma köpeklerinden yararlanıyor. Ancak enkazda kaymalar olmasından korkulduğu için kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Florida Valisi Ron DeSantis'in bölgede acil durum ilan etmesini istedi ve "Florida halkı bizden nasıl bir yardım isterse yapmaya hazırız" dedi.
Enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. 10 kişi tedavi altına alındı.
CNN televizyonuna konuşan görgü tanıkları, binanın yıkılışının "11 Eylül saldırılarındaki görüntülere benzediğini" aktardı. Bazı bölge sakinleri ise binanın "depremi andıran" bir sarsıntıyla yıkıldığını söyledi.
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu