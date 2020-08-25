Michael Jackson'ın The Beatles ve Elvis Presley hakkındaki notları ortaya çıktı
Michael Jackson'ın müzik endüstrisindeki ırkçılığı eleştirdiği, el yazısıyla kaleme aldığı notlarında The Beatles ve Elvis Presley hakkında da yazdığı belirtildi. Jackson yıllar sonra ortaya çıkan notlarda Presley için, "Elvis Kral değil" ifadelerini kullanıyor.
Michael Jackson'ın ortaya çıkan notları 1987'de, övülen albümü Bad'i piyasaya sürdüğü yıl kaleme aldığı düşünülüyor.
Notlarında siyah şovmenlerden beyaz meslektaşları lehine uzak duran müzik kanalı MTV'yi ve Amerikan dergilerini kınayan Jackson, bazı beyaz sanatçıları da bu meseleye dikkat çekmeye çağırıyor.
'SİYAHLARDAN DAHA İYİ DEĞİLDİLER'
Ntv'nin haberine göre; Jackson, The Beatles hakkında, "Evet, bu adamlar iyiydi ama siyahlardan daha iyi şarkıcı ya da dansçı değildiler" sözlerini dile getiriyor.
Jackson Elvis Presley için ise "Elvis Kral değil. Önyargılı değilim, artık ilk Siyah Kral'ın zamanı geldi" ifadelerini kullanıyor.
'DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEĞİM'
Jackson 1982 tarihli albümü Thriller'ı yazarken ise önyargıya son vermeyi hedeflediğini açıklamıştı. Jackson, "Amacım önyargıları sona erdirecek kadar 'büyük' ve güçlü olmak, kahraman haline gelmek. 200 milyondan fazla albüm satarak bu küçük beyaz çocukların beni sevmesini sağlamak. Bana hayranlık duymalarını sağlamak. Dünyayı değiştireceğim" diye yazmıştı.
Sanatçı 2009 yılında 50 yaşındayken ani kalp durması sonucu hayata veda etmişti.
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