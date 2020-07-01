Michael Schumacher'in oğlu takma isimle yarışmış

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:25

Geçirdiği kayak kazası sonrası 7 yıldır komada yatan efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in oğlu Mick, babasının izinden ilerliyor. Formula 2’de Prema Powerteam takımı ile yarışan Mick Schumacher, bir gün babası gibi Formula 1’de yarışmanın planlarını yapıyor.

Çok erken yaşlarda Formula 1 pilotu olmayı hayal ettiğini belirten Mick Schumacher, Under Armour dergisinde yer alan yazısında, kariyerine ilk başladığı yıllarda babasının soyadını kullanmadığını açıkladı. O dönem Betsch soyadı ile yarıştığını belirten Mick Schumacher, bu kararını “Dikkat çekmeden yarışlara katılabilmek için annemin evlenmeden önceki soyadını kullandım. Kendimi rahatsız hissetmeden gelişme gösterebilmek ve ‘Babasının oğlu' damgasına maruz kalmadan yarışabilmek adına bunu yaptım” ifadeleriyle açıkladı.

Babasının yaptıklarından dolayı baskı hissetmediğini de belirten Mick Schumacher “O benim için her zaman dünyanın bir numaralı pilotundan önce babamdı” açıklamasında bulundu.