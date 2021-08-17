Michy Batshuayi imzayı atıyor
Golcü Batshuayi'nin sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
Batshuayi'nin sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
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