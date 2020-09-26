Miçotakis: Diplomasiye bir şans verelim anlaşamazsak Lahey'e güvenelim

26 Eylül 2020 Cumartesi, 10:29

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile aralarında, Doğu Akdeniz'de enerji kaynağı arama girişiminin başlattığı krizin aşılmasına ilişkin, diplomasiye şans verilmesi, olmazsa Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti. Geçen yılki Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dostluk ve işbirliği elini uzatmaya özen gösterdiğini belirten Miçotakis, "Avrupa'da Türkiye için bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğimden bile bahsetmiştim" ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen bölgede gerilimi tırmandırdığını belirterek, "Tansiyonun sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum" dedi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşmanın, şüphe ve düşmanlıkların yerini işbirliği ve karşılıklı anlayışa bırakabileceğinin kanıtı olduğunu dile getiren Miçotakis, "Öyleyse buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hala anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın bilgeliğine güvenmeliyiz" diye konuştu.

Miçotakis, iki taraf arasında iki gün önce duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının, "doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel işbirliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerlere uygun hareket etmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.