Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım

13 Eylül 2020 Pazar, 18:22

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya'ya dönmesini 'olumlu bir ilk adım' olarak niteleyen Miçotakis, bu adımın devamının gelmesi halinde Yunanistan'ın Türkiye ile istikşafi formattaki yeni görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, istikşafi görüşmelerin başlamasının genel iklime bağlı olduğunu savunarak, "Geçmişte de olumlu adımlar gördük ancak devamında olumsuz adımlar izlendi" iddiasında bulundu. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorular üzerine, "Gerginliğin giderilmesi halinde Erdoğan ile görüşmeye hazırım" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının ilk siparişinin 2021 yılının ortalarında ulaşacağını, diğerlerinin ise 2022 başlarında tamamlanacağını aktardı.

EGE ADALARI SİLAHLANDIRILMADI

Miçotakis, Atina'nın 'silahlanma yarışına girmeyeceğini ve geçmişte savunma konusundaki hataların tekrarlanmayacağını' öne sürerek, 'Ege adalarının silahlandırılmasının söz konusu olmadığını, bunun istikşafı görüşmelerde ele alınmadığını ve alınmayacağını' iddia etti.

Yunanistan'ın diplomatik konumunun geçen seneye oranla daha güçlü olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası kamuoyunun bölgede olup bitenler konusunda hassas olduğuna işaret etti.