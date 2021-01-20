Miçotakis: “Yunanistan istikşafi görüşmeye iyimserlikle katılacak”

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:31

Yunanistan’dan Ankara ve Atina arasında başlayacak olan istikşafi görüşmelerle ilgili açıklama yapıldı. Miçotakis, Yunanistan'ın batı denizlerinde karasuları sınırlarının 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarılması için parlamentoda yapılacak oylama öncesinde konuşma yaptı.

Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir konunun tartışma gündemine getirilmeyeceğini belirten Miçsotakis, buna karşılık batı karasularının 12 mile yükseltilmesinin Türkiye ile olan doğu karasuları için de mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

Miçotakis, Akdeniz'deki deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi amacıyla gelecek hafta Türkiye'yle yapılacak istikşafi görüşmeye Yunanistan'ın "iyimserlikle" katılacağını açıkladı.

“YUNANİSTAN’I DAVET EDİYORUZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi, kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.