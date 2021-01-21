Microsof, hayatını kaybeden kişileri chat robotu yapmak için patent aldı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:39

Patent, "görüntülere, ses verilerine, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara" ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robot tanımlıyor.

Metin, "Sohbet robotunun temsil ettiği kişi bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye (veya bu kişinin bir versiyonuna) karşılık gelebilir" diyerek devam ediyor.

Microsoft ayrıca, "Kişiler kendileriyle de karşı karşıya gelebilir (örneğin, kullanıcı sohbet robotunu yaratabilir ya da eğitebilir)" diye belirterek hayattaki kullanıcıların öldükleri zaman için dijital bir yedek eğitebileceğini ima ediyor.

Microsoft, görüntü ve derinlik bilgileri ya da video verileri aracılığıyla belirli kişilerin iki veya üç boyutlu modellerinin oluşturulabileceğini de patente dahil etti.

Hayatını kaybetmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşulabileceği fikri yeni değil. Black Mirror'ın "Be Right Back" bölümünün konusu olmasıyla da biliniyor. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu ve nihayetinde de bir robot oluşturuyor.

Black Mirror - "Be Right Back"



Independent Türkçe'nin haberine göre, ekim 2020'de Kanye West, Kim Kardashian West'in 40. yaş gününü kutlamak için merhum babası Robert Kardashian'ın hologramını satın alarak ölülerin yaşayanlarla daha otantik bir iletişim kuracağı dijital temsil fikrini daha da güçlendirmişti.

Hologram yaklaşık üç dakika konuşarak doğrudan Kardashian'a hitap etmiş ve avukat olarak "babasının mirasını sürdürme" kararına değinmişti.

Microsoft dışında diğer teknoloji şirketleri de vefat eden sevdikleri yeniden yaratmak için dijital verileri kullanmaya çalıştı.

Teknoloji şirketi Luka'nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko'yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko'nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.

Kuyda o günlerde, "Hâlâ bir insanın gölgesi kadar ama bu sadece bir yıl önce mümkün değildi ve çok yakın gelecekte çok daha fazlasını yapabileceğiz" diye yazmıştı ama ailenin diğer üyeleri sohbet robotuyla bağlantı kurmakta zorlanmıştı.

Mazurenko'nun babası, "Evet, Roman'ın tüm ifadeleri, yazışmaları var. Ama şimdilik zor, nasıl desem, bir programdan gelen yanıtı okumak zor. Bazen yanlış cevap veriyor" demişti.