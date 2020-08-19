Microsoft, İnternet Explorer'dan desteğini çekiyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:13

Microsoft, 25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer’in fişini çekmeye karar verdi. Şirketten yapılan açıklamada tarayıcının 17 Ağustos 2021'de sonlandırılacağı ifade edildi.

EDGE İLE YOLA DEVAM

Microsoft'tan yapılan açıklamada; Explorer yerine, Google'ın Chrome için geliştirdiği açık kaynak kodlu yazılım olan Chromium tabanlı ve daha fazla özellik sunan Edge ile yola devam edeceği biliniyor. Edge'in Chromium tabanlı olmayan önceki sürümleri de 9 Mart 2021 elveda diyecek.

Öte yandan, Brave, Vivaldi, Avast Secure Browser ve Opera'nın da Chromium tabanlı tarayıcılar olması geliştirilen özellikler ve kabul edilen pratikler bakımında Google'ın internet üzerindeki hakimiyetini daha da artıracağı yorumlarını beraberinde getiriyor.

Microsoft ise yeni Edge tarayıcısında varsayılan olarak gelen ve üçüncü taraf izleme kodlarıyla reklamları engelleyen takip koruma özelliğiyle farklılaşmaya çalışacak.