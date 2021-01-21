Microsoft, 'ücretsiz Windows 10' yolunu kapatmadı
Microsoft'un birkaç yıl önce Windows 10'a ücretsiz geçiş imkanını sona erdirdi. Ancak Windows 10'a ücretsiz yükseltme seçeneği çalışmaya devam ediyor.
Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının Windows 10'a ücretsiz terfi seçeneği uzun bir süre önce kaldırıldı.
Ancak sistemdeki mevcut boşluktan dolayı kullanıcılar hala Windows 10'u bilgisayarlarına ücretsiz getirebilme imkanına sahip. Kısaca; bu açık, henüz kapatılmadı.
WinCentral'da yer alan habere göre, bu boşluk çok uzun zamandır devam ediyordu.
Şirketin bu uygulamasını bilerek açık bıraktığı ve böylece Windows 10'a geçişi teşvik etmek istediği belirtiliyor.
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