Microsoft, 'ücretsiz Windows 10' yolunu kapatmadı

Microsoft'un birkaç yıl önce Windows 10'a ücretsiz geçiş imkanını sona erdirdi. Ancak Windows 10'a ücretsiz yükseltme seçeneği çalışmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 13:03
Microsoft, 'ücretsiz Windows 10' yolunu kapatmadı
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Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının Windows 10'a ücretsiz terfi seçeneği uzun bir süre önce kaldırıldı.

Ancak sistemdeki mevcut boşluktan dolayı kullanıcılar hala Windows 10'u bilgisayarlarına ücretsiz getirebilme imkanına sahip. Kısaca; bu açık, henüz kapatılmadı.

WinCentral'da yer alan habere göre, bu boşluk çok uzun zamandır devam ediyordu.

Şirketin bu uygulamasını bilerek açık bıraktığı ve böylece Windows 10'a geçişi teşvik etmek istediği belirtiliyor.



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