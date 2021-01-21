Microsoft, 'ücretsiz Windows 10' yolunu kapatmadı

21 Ocak 2021 Perşembe, 13:03

Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının Windows 10'a ücretsiz terfi seçeneği uzun bir süre önce kaldırıldı.

Ancak sistemdeki mevcut boşluktan dolayı kullanıcılar hala Windows 10'u bilgisayarlarına ücretsiz getirebilme imkanına sahip. Kısaca; bu açık, henüz kapatılmadı.

WinCentral'da yer alan habere göre, bu boşluk çok uzun zamandır devam ediyordu.

Şirketin bu uygulamasını bilerek açık bıraktığı ve böylece Windows 10'a geçişi teşvik etmek istediği belirtiliyor.



