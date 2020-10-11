Microsoft'tan, çalışanlarına 'Sanal işe gidiş yolculuğu'

11 Ekim 2020 Pazar, 16:12

Koronavirüs salgını sırasında evden çalışmak zorunda kalanların, salgın öncesinden özlemedikleri bir şey varsa o da muhtemelen işe gidiş - geliş yolculuklarıdır.

Ancak Microsoft, günlük iş yolculuklarıni, daha doğrusu bu rutinin eşsiz faydaları olduğunu düşünüyor ve bu faydaları, günlük yolculuklarını sabah ve akşamüstü görevleri ile değiştiriyor.

Microsoft Teams önümüzdeki yıl kullanıcıların "sanal iş yolculukları" sunacak. Aslında buna tam olarak yolculuk demek doğru değil; bu yolculukların yerine bir şeyler koyma çabası demek daha doğru olabilir.

Wall Street Journal'ın açıkladığına göre buradaki fikir, günlük iş yolculuklarının çalışanlara günlerinin başlangıcını ve bitişini tanımlamada yardımcı olduğu ve iş ve evin dikkat dağıtıcı etmenlerinden uzakta düşünebilecekleri bir alan verdiği yönünde.

Microsoft Teams, "sanal iş yolculuklarının" uzaktan çalışan kişilere kesin başlangıç ve bitiş zamanları belirlemelerine yardımcı olacağı ve böylelikle sürekli olarak çalışıyor olmayacaklarını ümit ediyor.

WSJ'nin söylediğine göre özellik halen geliştiriliyor. Proje, kullanıcıların gün başlangıcı ve mesai bitişi için bazı hedefler belirlemesi temeline dayanıyor.

Gün sonunda da özellik, hangi görevlerin tamamlandığını soracak ve tamamlanmamış görevleri bir sonraki güne taşıyacak. Başka bir deyişle, gerçek yolculuk sırasında harcadığınız zamanı, bu ek görevlerle değiştirecek.

Ayrıca kullanıcılara sabah ve akşamları nasıl hissettikleri de sorulacak. Bu özelliğin tehlikesi ise, çalışanlar için sadece yapılacak daha fazla iş gibi görülebilecek olması.

Her ne kadar sanal iş yolculuğu bunaltıcı gözükse de, Microsoft bunun çalışan refahını arttırmak için bir çaba olduğunu söylüyor. Tabii ki iş öncesinde ve sonrasında kafanızı dağıtmak için pek çok farklı yol bulunuyor ve ekran başında bu kadar fazla zaman harcadıktan sonra, fiziksel bir aktivitede bulunmak örneğin yürüyüşe çıkmak daha iyi olabilir.

Kaynak: CHIP Online