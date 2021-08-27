Microsoft'tan Coin adımı! Bitcoin ne kadar oldu? (27 ağustos 2021)

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:26

Teknoloji devi Microsoft'tan tokenlara ilişkin önemli bir adım attı.

Şirket bir token sisteminin patentini aldığını duyurdu.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, patenti alınan teknolojiyle birlikte yeni bir token üretmek isteyen kişi ve kuruluşların işleri kolaylaşacak.

PİYASALAR NE DURUMDA?

Kripto para piyasalarında son 24 saatlik dilimde değişiklik yaşanmadı. Piyasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon dolarda kaldı.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin ve Ethereum'un fiyatları binde 1 değişim gösterdi. BTC 47 bin 195 dolardan, ETH ise 3 bin 120 dolardan işlem görüyor.

Ripple cephesinde ise düşüş devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 4 azalarak 1.09 dolar oldu.

Dogecoin de düşen kripto para brimleri arasında. DOGE'un fiyatı yüzde 3 değer kaybıyla 27 cente indi.