Microsoft'tan dikkat çeken Türkiye iddiası
ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki casus yazılımlarını engellediklerini duyurdu.
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail merkezli bir hacker şirketinin kullandığı casus yazılımı engellendi.
Açıklamada bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce siyasetçiyi, insan hakları aktivistini, gazeteciyi, akademisyeni izlediklerini berliten Microsoft, Toronto Üniversitesi bünyesindeki kuruluş Citizen Lab ile birlikte çalıştıklarını da kaydetti.
Şirket, hacker grubunun Candiru adı da dahil olmak üzere farklı isimlerle tanındığını berlirterek, bir yazılım güncellemesiyle casus yazılımın engellendiğini söyledi.
Şirket Özel olarak kimlerin hedefe alındığını belirtmeyen şirket, saldılarıların yaşadığı ülkeleri şu şekilde sıraladı: Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Ermenistan ve Singapur’da bazı hedefler arasında.
Candiru’nun casus yazılımının Uluslararası Af Örgütü ve Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir) gibi kuruluşların internet sitelerini kullandığı ve bunların arkasına gizlendiği kaydedildi.
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