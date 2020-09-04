Microsoft’un görme engelliler uygulaması Türkçe sürümü ile hayata geçti

04 Eylül 2020 Cuma, 11:10

Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. Boyner, Evyap, GS1 Türkiye, Koçtaş, Kuveyt Türk, MediaMarkt, Mondelez International Türkiye, P&G Türkiye, Turkcell, Unilever Türkiye, Watsons Türkiye gibi alanında lider firmaların desteği ile birçok mağaza ve üründe kullanıma açılan uygulama, iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümü ile erişime açılmasının ardından ilk 1 ay pilot uygulama süresi olarak değerlendirilecek ve bu süre zarfında alınan geribildirimler yönünde uygulamayı iyileştirme çalışmaları devam edecek.



Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi, teknolojiyi ve yapay zekâyı kullanarak engellilerin sosyal, iş ve eğitim hayatını iyileştirmek üzere farklı çalışmalar yürütüyor. Akıllı telefonların kamerası aracılığıyla görselleri tanıyarak görme engelliler için sesli betimleme yapan Microsoft uygulaması Seeing AI, söz konusu çalışmalar arasında Türkçe versiyonuyla yüz binlerce görme engelli için hayatı daha erişilebilir kılacak önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Uygulamayla; “kısa metin okuma, belge tarama, ürün-barkod tanıma, sahne ön izleme, kişi tanıma, renk algılama, ışık algılama ve mesajlaşma platformları WhatsApp ve Bip dâhil tüm sosyal medya uygulamalarındaki görselleri işleme/ okuma/ betimleme” gibi birbirinden farklı işlemler yapılabiliyor. Tüm bu işlevlerin tek bir uygulamada toplanması sayesinde görme engellilerin hayatı büyük ölçüde kolaylaştırılıyor.

Dünyada ilk olarak 2017’de tanıtılan ve iOS işletim sistemi üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen akıllı uygulama, Türkiye’de bugüne dek ağırlıkla İngilizce seçeneğiyle kullanılıyordu. Bir süredir Türkçe dil seçeneği üzerinde çalışan Microsoft Türkiye, 3 Eylül Perşembe günü Seeing AI’nin Türkçe versiyonunu Apple Store’da erişime açtı. Bugüne kadar dünyada 20 milyonu aşkın işlem yapmak üzere kullanıldığı hesaplanan uygulama, Türkçe sürümüyle Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelli tarafından kullanılabilecek.

Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulaması, görme engellilerin çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla tanımasını sağlıyor. Kullanıcının telefonunda fotoğrafı bulunan veya uygulamaya önceden tanıtılan insanları direkt olarak algılayabilen Seeing AI; cihazın tanımadığı insanlarla ilgili olarak da yaş, cinsiyet, ırk ve duygu durumu tahminlemesi yapabiliyor.

"GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR DENEYİM"

Microsoft’un “gezegendeki tüm birey ve kuruluşlara daha fazlasını başarabilmeleri için güç katma” misyonuyla hareket ettiğini ve Seeing AI uygulamasının bu misyonun en değerli çıktılarından biri olduğunu vurgulayan Microsoft Türkiye Genel Müdür Vekili uygulamanın Türkçe sürümünü erişime açarak Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelliye ulaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Seeing AI, yapay zekâ ile engellilerin gündelik hayatına ne kadar büyük katkı sağlanabileceğini kanıtlayan eşsiz bir uygulama. Bir süpermarkette ne satın aldığından emin olmak; ödeme adımında Türk lirasını tanıtarak alışverişi güvenle tamamlayabilmek; sokakta çevresindekileri algılayabilmek, görme engelli bir birey için son derece özgürleştirici deneyimler. Seeing AI uygulamasıyla kullanıcıların WhatsApp ve sosyal medyada paylaşılan metinleri okuması; görsellerin sesli betimlemesini dinlemesi dahi artık mümkün” dedi.

Günümüzde yaşamın büyük ölçüde görselliğe dayandığını ve bu gerçeğin görme engellilerin hayatını zorlaştırdığını hatırlatan Murat Yılmaz, “Teknoloji, insanların hayat kalitesini yükselttiği oranda değer kazanıyor. Ücretsiz ve kayıt gerektirmeyen bir telefon uygulamasının bizi çevreleyen dünyayı bu kadar kapsamlı şekilde betimleyebilmesi, görme engelliler için de, bu teknolojinin yaratıcısı olan Microsoft için de paha biçilemeyecek kadar değerli” diye konuştu.

UYGULAMAYA 6 MİLYON ÜRÜN BARKODU YÜKLENDİ

Türkiye’de Boyner, Evyap, Koçtaş, MediaMarkt, Mondelez International Türkiye, P&G Türkiye, Unilever Türkiye ve Watsons Türkiye gibi firmalar tüm ürünlerinin barkodlarını paylaşarak; GS1 Türkiye ise uygulamaya entegre olarak, görme engellilerin çok geniş yelpazede alışveriş yapmasını sağlayacak bir ürün platformunun oluşmasına katkı sağladı. Microsoft Türkiyeekibi, 5 ayda toplam 6 milyon ürünün barkodunu uygulamaya yükledi. Söz konusu markaların barkod katkısı sayesinde görme engelliler; gıda, ev bakımı, güzellik ve kişisel bakım, giyim, yapı gereçleri, teknoloji ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek.