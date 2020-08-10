Microsoft'un TikTok teklifi, Windows üreticisinin Çin ile olan geçmişine ışık tutuyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:33

Microsoft, Şangay, Pekin ve Suzhou'daki ofisleri ile ülkede yaklaşık 6.000 kişiyi istihdam sağlıyor.

Reuters'da yer alan habere göre, Windows işletim sistemi uzun zamandır Çin'de korsanlıkla kısıtlanmış durumda ancak sistem hala yaygın olarak kullanılıyor.

Son yıllarda şirket, yerel veri hizmet şirketi 21Vianet ile ortaklık yoluyla 2013 yılında piyasaya sürülen Azure bulut bilişim ürününü piyasaya sürmüştü.

Microsoft aynı zamanda, hem Bing arama motorunu hem de LinkedIn sosyal ağını Çin'de işletiyor, ancak yine de yerel devlerle karşılaştırıldığında küçük bir oyuncu olarak kalıyor.

YAPAY ZEKA ALANINDA LİDER



En önemli Çin operasyonu, muhtemelen yapay zeka (AI) alanında lider olarak ünlü Microsoft Research Asia'dır.

1998 yılında, Google'ın Çin ofisini yönetmeye devam eden ünlü Tayvanlı-Amerikalı AI bilimcisi Kaifu Lee'nin yardımıyla kurulan laboratuvar, TikTok'un sahibi ByteDance, Baidu, Xiaomi Corp (1810.HK) ve Çin yüz tanıma sisteminde yöneticilik yaptı.

Microsoft, on yıllardır Çin'deki yaygın Windows korsanlığından yakınıyor ve kaygılarını gidermek için zaman zaman devlet destekli şirketlere karşı dava ve şikayetlerde bulunuyor.

Hükümetle en dikkat çekici mücadele, 2014 yılında yetkililerin, bir anti-tröst soruşturmasının parçası olarak sözleşmelere ve diğer bilgilere erişim talep edilen dört Microsoft ofisine baskın düzenlenmesiydi.

Aynı yıl hükümet, güvenlik nedenleriyle tüm kurumları Windows 8'in satın alınmasını yasaklamaya çağırmıştı.

BILL GATES'IN TAVRI

Microsoft, 2015 yılında devlete ait China Electronics Technology Corp. ile kurulan bir ortak girişimin ardından Windows 10'un "Çin Hükümeti" sürümünü yayınladı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, son yıllarda Çin hakkında çoğunlukla olumlu sözler söylemişti. Kasım ayında, Başkan Xi Jinping'in karısı Peng Liyuan ile halka açık bir toplantı yaptı.

Çin’in COVID-19’a verdiği tepkiyi övmesi ile Xi’nin genel teşekkürünü kazanmıştı. Bill & Melinda Gates Vakfı, ayrıca Covid-19 yardımı için Çin’e 5 milyon dolar bağışta da bulundu.