Mide kanseri nedir, belirtileri ve evreleri nelerdir?
Mide kanserleri, her ne kadar görülme sıklığı diğer kanser türlerine göre yıllar içerisinde azalsa da, kısmen önlenebilir bir kanser türü olması açısından önemini koruyor. Mide kanserinin en büyük nedenleri arasında sigara ve alkol kanser yapıcı maddelerin fazla kullanımı ve yüksek karbonhidratlı besinlerin tüketimi yer alıyor.
Mide üç ayrı sıra güçlü kas lifi içeren ve iç yüzü mukoza ile
kaplı olan bir organdır. Mideye gelen besinleri salgılamış olduğu yüksek asit
içerikli sıvı ile karıştırarak güçlü kas lifleri ile iyice yoğurup kimüs
dediğimiz çorba haline getirir. Vücudumuzdaki en önemli organlardan biri olan
mide, yüksek asit içeriği ile besinlerle alınan çoğu mikroorganizmaya karşıda
bizleri korur.
Günlük hayatta yapılan çoğu alışkanlık, sağlıksız beslenme ve
diğer nedenlerde bu döngü bozuluyor. Mide kanseri hazımsızlık, şişkinlik, kusma
gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. İşte mide kanserinin belirtileri,
nedenleri ve tedavi yöntemleri…
MİDE
KANSERİ NEDİR?
Mide kanseri genellikle mide iç yüzeyinde bulunan mukoza
tabakasından meydana gelir ve adenokarsinom olarak isimlendirilirler. Mide
kanseri kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en
sık görülen onkolojik hastalık çeşididir. Cinsiyet, genetik faktörler,
sosyoekonomik duruma bağlı çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve
Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit, mide
kanserinin ortaya çıkmasında etkilidir. Hastalığın belirtileri kanser
hücrelerinin yerleşim gösterdiği bölgeye ve kanserin evresine göre değişiklik
gösterir. Hastalarda şikâyetler özellikle ilerleyen evrelerde ortaya çıktığı
için hastalığın erken teşhisi adına ön belirtilerin bilinmesi ve semptomların
mide kanseri belirtisi olarak değerlendirilebilmesi son derece önemlidir.
MİDE
KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mide kanserleri genellikle geç belirti vermektedirler. Mide
kanserlerinde kanserin bulunduğu yere göre belirti ve bulgular bir miktar
değişiklik gösterse de başlıca belirtileri şunlardır.
Halsizlik,
Yemek sonrasında şişkinlik hissetme,
Az miktarda yemek yedikten sonra tok hissetme
Mide yanması ve ağrısı,
Şiddetli hazımsızlık,
Mide bulantısı ve kusma,
Açıklanamayan kilo kaybı
MİDE
KANSERİ NEDENLERI NELERDİR?
Çoğu kanserlerde olduğu gibi mide kanserinde de, kanser hücre çekirdeğinde bulunan DNA’sında
bir hata (mutasyon) meydana geldiğinde başlar. Bu mutasyon hücrenin kontrolü
kaybedip, hızlı büyümesi ve çoğalmasına neden olur. Biriken kanser hücreleri
yakındaki yapıları istila edip tümör oluştururlar. Daha sonra, kanser hücreleri
vücut geneline yayılmak için tümörden ayrılıp başka dokulara da sıçrayabilir.
MİDE
KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Reflü hastalığı olanlarda, şişmanlarda ve sigara içenlerde
mide kanseri daha fazla görülmektedir. Tütsülenmiş ve salamura gıdalar
açısından zengin beslenme tipleri ile mide kanseri arasında güçlü bir
korelasyon bulunmaktadır. Meyve ve sebzeler açısından fakir beslenme tipi.
Aflatoksin denen mantarın bulaşmış olduğu gıdaların yenmesi. Ailede mide
kanseri öyküsü, helikobakter pilori enfeksiyonu, uzun süreli mide iltihabı,
pernisiyöz anemi ve mide polipleri de risk faktörleridir.
MİDE
KANSERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Düzenli egzersiz yapılması, daha fazla meyve ve sebze
yenilmesi, sigara içilmemesi, tuzlu ve tütsülenmiş gıda tüketiminin azaltılması
mide kanseri riskini azaltmaktadır.
MİDE
KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
İnce bir hortum şeklindeki kamera (endoskopi) ile ağızdan
girilerek mide içine girilip direk görüntülenir ve gerekli ise küçük bir doku
parçası alınabilir (biyopsi). Ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme
yöntemleri de tanı koymada kullanılabilir.
MİDE
KANSERİNİN YAYILIMININ (EVRESİNİN) BELİRLENMESİ NASIL YAPILIR?
Evreleme çok önemlidir çünkü tedavi buna göre planlanır. Mide
kanserini evrelemek için iyi bir fizik muayeneden sonra çoğunlukla BT ve
pozitron emisyon tomografisi (PET) yer alabilir. Gerekli olduğu durumda başka
testlerde kullanılabilir. Erken evrede yakalanırsa tedavinin başarılı olma ve
kanserden kurtulma şansı daha fazladır.
MİDE
KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Mide kanseri için elinizdeki tedavi seçenekleri kanserinizin
evresine, genel sağlık durumunuza ve tercihlerinize bağlıdır.
Ameliyat: Mide
kanseri ameliyatının hedefi mide kanserinin tamamının ve mümkünse etrafındaki
bir miktar sağlıklı dokunun ve midenin lenfatiklerinin çıkartılmasıdır. Midenin bir bölümünün çıkarılması (subtotal
gastrektomi). Tüm midenin çıkarılması (total gastrektomi).
Radyasyon
tedavisi: Mide kanserinde, radyasyon tedavisi, tümörün daha kolay
çıkarılabilmesi amacıyla tümörü küçültmek için ameliyattan önce
kullanılabilir(neoadjuvan radyasyon). Radyasyon tedavisi, midenizin etrafında kalmış olabilecek kanser
hücrelerini öldürmek için ameliyattan sonra da kullanılabilmektedir (adjuvan
radyasyon).
Kemoterapi:
Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir ilaç
tedavisidir. Kemoterapi ilaçları vücut genelinde dolaşarak midenin ötesine
yayılmış olabilecek kanser hücrelerini öldürürler. Kemoterapi ameliyattan önce
veya sonra kullanılabilir. Kemoterapi sıklıkla radyasyon tedavisiyle
birleştirilir.
Hedefe
yönelik tedavide kullanılan ilaçlar: Hedefe yönelik tedavi, kanser
hücrelerindeki spesifik noktalara saldıran veya bağışıklık sisteminizi kanser
hücrelerini öldürmek için yönlendiren ilaçları kullanır (immünoterapi). Hedefe
yönelik ilaçlar genellikle standart kemoterapi ilaçları ile birlikte
kullanılır.
Destekleyici
(palyatif) bakım: Palyatif bakım, ağrıyı ve ciddi hastalıkların diğer
belirtilerini hafifletmeye odaklanmış özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım,
ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi agresif tedaviler alınırken
kullanılabilir.
Dünya genelinde araştırmacılar, kanseri ortadan kaldırmak
için hedefe yönelik tedavilerin etkinliklerini artırmak üzerine yoğunlaşmış
durumdalar.
Mide kanserinde yapabileceğimiz iki şey var; birincisi mide kanserine neden olan risk faktörlerinden kendimizi olabildiğince uzak tutmak. İkincisi, belirtiler ortaya çıkar çıkmaz hemen doktora başvurarak erken tanı konulma imkânını yakalamak.
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