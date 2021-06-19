Midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 12:10
Midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Abone Ol google-news



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler