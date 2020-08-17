Midilli Adası’nda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı
Yunanistan’ın Midilli Adası’nda meydana gelen yangın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos sahillerinden görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Petra beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Petra beldesine feribot seferleri yapılıyordu. Bugün saat 14.20 sıralarında Midilli Adası’nın Petra kentinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle genişleyen yangının dumanları Assos sahillerinden görüldü.
Video Haberler
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı