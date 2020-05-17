Migrende yeni sayfa

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Derleyen: RITA URGAN

Norveçli bilim insanları migrene çözüm getirmek amacıyla yapay zekâ destekli bir uygulama geliştirdi. Araştırmacılara göre bu yeni yöntemin günde 10 dakikalık alıştırmalar biçiminde uygulanması migren nöbetlerini büyük ölçüde azaltabiliyor.

Dünya genelinde her 7 kişiden biri migren nöbetleri, 100 kişiden biri de sürekli baş ağrılarından yakınıyor. Geleneksel migren ilaçları kimi hastalarda yararlı olmakla birlikte, çoğu zaman istenmeyen yan etkilere de neden oluyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri bu yeni uygulama sayesinde hastaların ilaç almalarına gerek kalmayacağını öne sürüyor.

GERİLİM AZALTILIYOR...

“Sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluk migren nöbetlerine yol açabilir” diyen Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Alexander Olsen, söz konusu uygulamayı Norveç Migren Merkezi araştırmacılarıyla birlikte geliştirdiklerini belirtiyor. “Sinir sistemi etkin duruma geldiğinde kalp atışında, kas geriliminde ve beden sıcaklığında meydana gelen değişiklikler bu durumun birer yansıması olarak karşımıza çıkar. Uzmanlar çoğu zaman bu değişiklikleri doğrudan saptayamazlar. Ancak bu uygulamadan yararlanan kullanıcılar kablosuz alıcılar yardımıyla bu tür değişiklikleri izleyip kendi başlarına bunların önüne geçebilirler” diyor Olsen.

Bu yeni uygulama kişinin bedensel süreçleriyle ilgili verileri iki fiziksel alıcı aracılığıyla elde edebiliyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcının hangi ilaçları aldığı ve onları ne zamandan beri almakta olduğu, baş ağrılarının şiddeti ve ağrıların merkezi gibi verileri yüklediği bir baş ağrısı güncesini de içeriyor. İçine yerleştirilen yapay zekâ düzeneği, uygulamanın bireye özel duruma getirilmesini sağlıyor.

Bu yapay zekâ düzeneği bedenin sinyalleriyle migren güncesindeki verileri karşılaştırıyor ve ardından hastaya alıştırmalarını daha etkili kılacak bir geri bildirimde bulunuyor.

GÜNDE DAKIKALIK 10 ALIŞTIRMA

Uygulama kapsamında kullanıcı her gün 10’ar dakikalık bir alıştırma yapıyor. Boyun kaslarına kas gerginliğini ölçen bir alıcı yerleştiriyor. Kalp atış hızını ve beden sıcaklığını ölçen bir başka alıcı da parmağa iliştiriliyor. Bu alıcılar verileri kablosuz olarak kullanıcının ekranından izleyebileceği cep telefonuna iletiliyor. Burada hastaların beden sinyalleri ile iç organsal duyuları arasındaki bağlantının farkına varmaları hedefleniyor. Kullanıcılar bunu yaparak gevşemeyi öğreniyorlar. Bu da yeni nöbetlerin önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.

App helps counter migraine with artificial intelligence İnnovation Origins/ 4 Mayıs 2020