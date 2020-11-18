Mike Tyson'ın dönüş maçı ekranlarda!
Mike Tyson efsanesinin ringe geri dönüşünü heyecanla bekleyen Türk sporseverlere iyi haber Saran Medya’dan geldi.
Mike Tyson efsanesinin ringe geri dönüşünü heyecanla bekleyen Türk sporseverlere iyi haber geldi.
Ünlü boksörün maçı TV'den izlenebilecek. Saran Medya, Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. maçının Türkiye’deki yayın haklarını satın aldığını duyurdu. Karşılaşma 29 Kasım’da canlı olarak sadece S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.
Saran Medya, Electus Propagate Content ile yaptığı anlaşmayla dövüş sporları takipçilerinin merakla beklediği Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. maçının Türkiye yayın haklarını satın aldı. Anlaşmaya istinaden Saran Medya; dövüş gecesinin canlı, banttan, özet ve kliplerinin televizyon, aplikasyon, internet ve mobil platformlarda münhasır yayın haklarının sahibi oldu. 29 Kasım’da ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek olan dövüş gecesindeki tüm alt kart maçları da bu anlaşmaya dâhil edildi. Soluk kesen dövüş gecesi S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
MİKE TYSON 15 YIL SONRA RİNGE ÇIKIYOR
Asıl adı Michael Gerard Tyson olan 54 yaşındaki Mike Tyson, 1987 – 1990 yılları arasında dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü. WBA, WBC, ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör olarak adını tarihe altın harflerle kazıdı. Amerikalı profesyonel boksör en son maçına 2005 yılında çıktı. 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkmaya hazırlanan Mike Tyson’ı karşı köşede 2 yıldır dövüşmeyen Roy Jones bekleyecek. 8 rauntluk müsabaka 29 Kasım’da ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşecek.
1969 doğumlu eski Amerikalı Boksör Roy Jones JR ise şimdilerde boks yorumculuğu, antrenörlük, rap ve aktörlük ile ilgileniyor. Orta ağırlık, süper orta ağırlık, hafif ağırlık ve ağır ağırlık gibi 4 ağırlık grubunda çok sayıda dünya şampiyonasına katıldı. Tüm zamanların en iyi boksörleri arasında anılan Roy Jones Jr. WBA, WBC, IBF unvanlarını birleştirerek hafif ağır şampiyon oldu.
Uzun bir aranın ardından yapılan, boks tarihinin tartışmasız en iyi iki isminin nefes kesen karşılaşması 29 Kasım’da S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek.
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