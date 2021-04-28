Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası

28 Nisan 2021 Çarşamba, 00:01

“Zerreler halinde yayılan ses bir yandan ani ve yaygındır, diğer yandan deniz kabuklarının helezonlarına yerleşmişçesine derin ve sakin. Anlam arayışı ise süreklidir. Ta ki kuşların seslerini ve kanat çırpışlarını duyacağımız kristalleşmiş bir sese, özgürlüğün baki olacağı kristalleşmiş bir sessizliğe değin.”

Ses yazıyı ve anlamı nereye götürür? Eleştirel düşünce ne kadar titreşim, ne kadar rezonans taşır? Her metin imge ve sözden meydana geldiğine göre ses tınlar, anlam çınlar mı? Bir anlam arayışının taşıyıcısı olan ‘mıknatıs-ses’ son kertede yaşamanın gücüne ve yüküne işaret ediyor: Nefes ile düşünce arasındaki ilişki, yaşamı sürdürmek ile bilgi üretmek arasındaki devinim süreklidir. Spiral bir formdur ses.

Duyup dinlenen seslerin ve imgelerin rezonansını taşıyan bu kitap da spiral bir şekilde gelişiyor ve öyle sonlanıyor.

“Bu yankının vaadi olan ses/sizlik olmasa, kendi iç sesimi ve diğer sesleri dinleyecek gücü bulamazdım” diyen Nermin Saybaşılı’nın onulmaz ses/sizlik arayışının bir yankısı.

OKUMA PARÇASI İÇİN: https://www.metiskitap.com/catalog/text/235212

İÇİNDEKİLER

Giriş: Kristalleşmiş Ses/Sizlik

Mıknatıs-Ses: Görüşün ve Duyuşun Alanında "Artık-Gösterge"

Sesin Mıknatısı: Dışarının Dışarısı

Ses: Dilde Bir Uçurtma!

Mıknatıs-Ses: Gözmerkezci ve Sözmerkezci Dünyanın

Sınırlarında Bir Rezonans/Dezonans

Ses: Spiral Form

1. Mıknatıs-Kent İstanbul: Ses(sizlik)ten (Gök)Gürültülü Sessizliğe

Gözden Göze, Kulaktan Kulağa: Gezi’nin (Bedensel) Dili

Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var!: Gezi’nin (Beden) Sesleri

Dirençli Rezonanslar

Kristalleşmiş Ses/sizlik

2. Mıknatıs-Ses: Sanatın Akustik Politikası ve Rezonans

Mıknatıs-Ses

Ses Sarmalar

Sahibinin Sesi ve Bir Cızzzzz, Bir Cızırtı

Evsiz Ses

Kalbim Cız Etti! Sirenlerin Şarkısı ve Manyetik Ses Peyzajı

Ses-Nesne: Takır Tukur, Şangır Şungur

3. (İmkânsız) Dil

Bedeni Meçhul, Dili Muamma: "Öteki"nin Dili

ve Sanatın Yaratıcı Ontolojisi

Ses/Nefes ve Söz-Olmayan

Nefes Diyarı: (Sessiz) Çığlık ve Sesin Draması

Belleğin Dili/Dilin Belleği

Sanatın Yabancı Dili, Çatallı Sesi

Yerin Kulağı Varsa Yazının da Sesi Var!

4. Sesin Göçü

Ritimanaliz

"Eşik-Ses": Çalın(a)mayan Piyano

Sesin Koreografisi: İcracısını Bekleyen Piyano

Coğrafyaların Çizgisel ve Döngüsel Ritimleri

Mekânsal Mıknatısla(n)ma: İmgede Atan Nabız

Ses Dalgalanır, Müzik Tınlar!

Ritmik Yineleme, Aritmik Fark

5. Suspus Zaman- Sispus Mekân: Dinlemenin Politikası

Şişşşş... Dinlemenin Politikası

Tınlayan Özne

Çın, Çın, Çın... Kulak Ağrısı

Şişşşşş... Ses Kapanı, Dil Hapishanesi

Mıknatıs-Ses: Rezonans ve Sanatın Politikası / Nermin Saybaşılı / Metis Yayıncılık / 304 s.