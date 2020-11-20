Milan Merih Demiral'ın peşinde

20 Kasım 2020 Cuma, 15:57

Daha önce Merih Demiral'ı kiralamak isteyen Milan'a, Juventus'tan olumsuz yanıt gelmişti. Sky Italia'nın haberine göre Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen Milan'ın 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Juventus ve Milan yetkilileri bu hafta Merih Demiral'ın transferi konusunda görüşecek. Juventus yönetiminin bu dönemde Merih'i bonservisiyle vermek istemediği fakat kiralık formülünü düşünebileceği kaydedildi.

Merih Demiral bu sezon Juventus'ta Serie A'da 5 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta görev aldı. Merih Demiral'ın Juventus ile 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.