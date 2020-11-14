Milan Teknik Direktörü Pioli, koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da teknik direktör Stefano Pioli'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da teknik direktör Stefano Pioli'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, takıma bu sabah yapılan hızlı test sonucunda 55 yaşındaki teknik adamın, Kovid-19 pozitif olduğu belirtildi.
Test sonucuyla ilgili yerel sağlık makamlarına bilgi verilen Pioli'nin konutunda kendisini tecrit altına aldığı ifade edildi.
Takımda teknik heyet de dahil olmak üzere başka test sonucu pozitif çıkan olmadığı kaydedildi.
Ayrıca takımın bu sabahki idmanının da iptal edildiği bildirildi.
Milan'ın ligin 8. haftasında 22 Kasım'da Napoli ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarına pazartesi günkü idmanla sürdüreceği aktarıldı.
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